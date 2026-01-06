Российских водителей предупредили о попадании в нервную зону из-за одного штрафа

Юрист Русяев: Владельцы временно ввезенных авто окажутся в нервной зоне

Большинство водителей на российских номерах отнесутся к расширению ответственности за тонировку автомобилей как к очередной кампании контроля, но водители другой категории авто почувствуют трудности, рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Ранее член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что с 9 января для автовладельцев в России появляется новый штраф. С 9 января российских водителей начнут штрафовать за неправильную тонировку на любых машинах, включая временно ввезенные на территорию страны.

Юрист отметил, что для автовладельцев данный штраф уже не новый, они знают, что он составляет 500 рублей, и при желании заранее приведут машину к требованиям. Однако владельцы временно ввезенных авто окажутся в более нервной зоне, подчеркнул он.

«Многие из них долгое время считали, что плотная пленка на иностранной машине — "серый иммунитет" от статьи КоАП. Теперь им придется либо снимать ее перед поездками, либо готовиться к множественным протоколам, потому что штраф может назначаться каждый раз при новом выявлении одного и того же состояния автомобиля», — прокомментировал Русяев.

Он добавил, что это запускает парадоксальное явление «пленочной миграции»: сервисы по растонировке фиксируют сезонный всплеск клиентов именно после резонансных разъяснений, а водители иногда переклеивают пленку заново сразу после прохождения постов ДПС. Это, по его мнению, создает своеобразный цикл «замер — демонтаж — монтаж».

«Отказ устранить нарушение может быть переквалифицирован в неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, где санкции уже включают административный арест до 15 суток, и именно этот риск становится главным стресс-фактором. В итоге новость встретят не столько обсуждением "штрафа", сколько обсуждением доказательств, замеров и сервисной нагрузки на рынок автомобильных пленок, который традиционно живет на стыке эстетики и правовых ограничений», — заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому увеличится ответственность за нарушение в сфере перевозки несовершеннолетних в автомобилях. Документ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.