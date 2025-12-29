Реклама

11:18, 29 декабря 2025

Путин одобрил повышение штрафов за перевозку детей без автокресел

В России вырастут штрафы за нарушение правил перевозки детей
Светлана Ходос

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ответственность за нарушение в сфере перевозки несовершеннолетних в автомобилях вырастет. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно поправкам, размер штрафа за перевозку детей без специальных удерживающих устройств вырастет с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — с 100 до 200 тысяч рублей.

Кроме того, поправки приравнивают самозанятых водителей такси к должностным лицам, а предприниматели, которые осуществляют деятельность без образования юрлица, станут отвечать за нарушение как юридические лица.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова привела детали аварии, во время которой годовалая девочка на ходу выпала из автомобиля в городе Пушкино.

