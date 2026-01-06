Российских водителей предупредили о новом штрафе с 9 января

Член ОП Машаров: В РФ начнут штрафовать за тонировку на любых машинах с 9 января

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что с 9 января для автовладельцев в России появляется новый штраф. Об этом он сообщил ТАСС.

Машаров уточнил, что с 9 января российских водителей начнут штрафовать за неправильную тонировку на любых машинах, включая временно ввезенные на территорию страны. По его словам, инициатива «устраняет пробел в законе, которым раньше пользовались те [автовладельцы], которые временно ввозили транспортные средства на территорию России».

Эксперт добавил, что штраф за нарушение правил допустимой тонировки составит 500 рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому увеличится ответственность за нарушение в сфере перевозки несовершеннолетних в автомобилях. Документ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.