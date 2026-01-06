Реклама

Стало известно о стрельбе рядом с президентским дворцом в Венесуэле

РИА Новости: Около президентского дворца в Каракасе слышны звуки стрельбы
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Около президентского дворца в Каракасе раздались звуки стрельбы. Об этом сообщает РИА Новости.

Подробности пока неизвестны. В сети публикуют кадры с места событий.

3 января Вооруженные силы (ВС) США провели военную операцию против Венесуэлы. В Каракасе прогремела серия взрывов, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США. Американские военные нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле, в результате атаки повреждения получил порт Ла-Гуайра — один из крупнейших в стране. Президент республики Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен в Америку.

