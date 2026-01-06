Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:01, 6 января 2026Мир

США предупредили Европу о последствиях войны с Россией

AC: Европе пришло время осознать последствия своей политики в отношении России
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Paul Barbar / Shutterstock / Fotodom  

Европе пришло время задуматься о последствиях своей политики в отношении Москвы. Об этом заявил журнал The American Conservative (AC).

«Если Евросоюз и впрямь хочет развязать полномасштабную войну с Россией, он должен осознавать последствия таких шагов», — отмечается в публикации. Журналисты предупредили элиты Западной Европы, что их население не поддерживает намерение демонстрировать жесткость и эскалировать конфликт с Россией.

Опрос исследовательского центра Pew Research Center показал, что абсолютное большинство жителей стран ЕС не собираются брать в руки оружие, если кто-то нападет на их соседа. Они откровенно признались, что будут ждать, пока все возможные проблемы решит «американская кавалерия».

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Евросоюз в нынешнем состоянии не готов воевать с Россией. При этом он усомнился в том, что милитаристская риторика европейских лидеров сойдет на нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    В Турции империализм США сравнили с почуявшей кровь акулой

    Roblox начал требовать обязательное подтверждение возраста

    В Турции рассказали о последствиях атаки США на Венесуэлу

    Тему обсуждения на саммите по Украине в Париже раскрыли

    Стал известен состав делегации США на встрече союзников Украины во Франции

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с квартирами

    В России предсказали судьбу Гренландии при Трампе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok