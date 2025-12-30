Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:37, 30 декабря 2025Россия

Оценена вероятность скорой войны России и Европы

Сенатор Пушков усомнился в скором начале войны России и Европы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Евросоюз в нынешнем состоянии не готов воевать с Россией. Так вероятность скорого вооруженного конфликта Москвы и европейских государств оценил сенатор Алексей Пушков, его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста о «войне на пороге» член Совфеда заявил, что не видит возможности для такого развития событий, однако усомнился в том, что милитаристская риторика лидеров Европы сойдет на нет.

«Судя по настрою ее правящих элит, они и с предвоенной иглы сойти уже не могут. Потому что если они с нее сойдут, то появится слишком много вопросов», — заявил он и добавил, что одним из главных вопросов является расходование денег на военные статьи бюджета.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев обвинил Владимира Зеленского в желании уничтожить всю Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Некоторых россиян начали разворачивать на границе с Грузией. Все они родились в новых регионах России

    «Экономическое чудо» России оказалось недостижимым

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Кошка вернулась домой перед Рождеством спустя пять лет после исчезновения

    Аргентинскому футболисту парализовало половину лица

    Автопроизводители из Китая могут опередить по продажам компании из Японии

    Акции производителя Labubu рухнули из-за падения спроса на игрушки

    Доллару предсказали самое резкое падение

    Оценена вероятность скорой войны России и Европы

    Врач назвал способ уменьшить одно проявление похмелья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok