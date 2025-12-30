Оценена вероятность скорой войны России и Европы

Сенатор Пушков усомнился в скором начале войны России и Европы

Евросоюз в нынешнем состоянии не готов воевать с Россией. Так вероятность скорого вооруженного конфликта Москвы и европейских государств оценил сенатор Алексей Пушков, его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста о «войне на пороге» член Совфеда заявил, что не видит возможности для такого развития событий, однако усомнился в том, что милитаристская риторика лидеров Европы сойдет на нет.

«Судя по настрою ее правящих элит, они и с предвоенной иглы сойти уже не могут. Потому что если они с нее сойдут, то появится слишком много вопросов», — заявил он и добавил, что одним из главных вопросов является расходование денег на военные статьи бюджета.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев обвинил Владимира Зеленского в желании уничтожить всю Россию.