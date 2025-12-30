Медведев: Зеленский хочет гибели всей России

Президент Украины Владимир Зеленский хочет гибели всей России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Всем понятно, что он хочет гибели не просто "одного человека", а вообще всех нас и нашей страны», — написано он. По словам Медведева, Зеленский дал Вооруженным силам Украины указания о массированных атаках на Россию.

Ранее Медведев назвал президента Украины «вонючим ублюдком». «Он [Зеленский] хочет войны. Что ж, по крайней мере, ему теперь придется прятаться до конца своей никчемной жизни», — заявил он.

29 декабря глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина попыталась атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Дипломат подчеркнул, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом перехода Киева к политике государственного терроризма.