Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:48, 30 декабря 2025Россия

Медведев обвинил Зеленского в желании уничтожить всю Россию

Медведев: Зеленский хочет гибели всей России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский хочет гибели всей России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Всем понятно, что он хочет гибели не просто "одного человека", а вообще всех нас и нашей страны», — написано он. По словам Медведева, Зеленский дал Вооруженным силам Украины указания о массированных атаках на Россию.

Ранее Медведев назвал президента Украины «вонючим ублюдком». «Он [Зеленский] хочет войны. Что ж, по крайней мере, ему теперь придется прятаться до конца своей никчемной жизни», — заявил он.

29 декабря глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина попыталась атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. Дипломат подчеркнул, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом перехода Киева к политике государственного терроризма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Орешник" покажется невинным фейерверком». Военкор предложил вариант сокрушительного ответа Украине на атаку резиденции Путина

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Женщина оставила в российской клинике биоматериал и поплатилась

    Доллару предсказали дальнейшее ослабление

    Мужчина потратил случайно переведенные ему 544 тысячи рублей и попал в тюрьму

    Рассекречена отмененная версия Windows

    Ольга Серябкина снялась в меховой шапке и без штанов

    Россиянин побывал в США и описал местных фразой «кормят собак лучше, чем родственников»

    Зеленский захотел отдохнуть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok