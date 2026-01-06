Реклама

США заявили о почти готовом мирном соглашении по Украине

Юлия Юткина
Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер высказал предположение, что стороны конфликта на Украине почти готовы к его завершению. Об этом сообщает Fox News.

«Мы продвинулись очень далеко, это большое достижение, мы можем быть уже на пороге мирного соглашения», — заявил он. По словам постпреда, сейчас нужно дождаться окончательного согласования соглашения, которое пройдет во время встречи «коалиции желающих».

Ранее стало известно, что на саммите «коалиции желающих», который состоится во вторник, 6 января, в Париже, США и ЕС хотят согласовать планы по гарантиям безопасности для Украины. Отмечается, что стороны планируют интегрировать предложения США в план «коалиции желающих».

