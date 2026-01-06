США заявили о почти готовом мирном соглашении по Украине

Постпред США при НАТО заявил, что мирное соглашение по Украине уже на пороге

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер высказал предположение, что стороны конфликта на Украине почти готовы к его завершению. Об этом сообщает Fox News.

«Мы продвинулись очень далеко, это большое достижение, мы можем быть уже на пороге мирного соглашения», — заявил он. По словам постпреда, сейчас нужно дождаться окончательного согласования соглашения, которое пройдет во время встречи «коалиции желающих».

Ранее стало известно, что на саммите «коалиции желающих», который состоится во вторник, 6 января, в Париже, США и ЕС хотят согласовать планы по гарантиям безопасности для Украины. Отмечается, что стороны планируют интегрировать предложения США в план «коалиции желающих».