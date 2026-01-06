Реклама

Сын Мадуро со слезами на глазах обратился к отцу после его захвата США

Daily Mail: Сын президента Венесуэлы Мадуро Герра со слезами обратился к отцу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Николас Мадуро Герра

Николас Мадуро Герра. Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра публично обратился к отцу после его захвата США. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Политик впервые прокомментировал захват отца в Национальной ассамблее Венесуэлы в Каракасе, где представители парламента присягнули на новый срок до 2031 года.

«Папа, ты сделал всех нас в семье сильными людьми. Вот мы выполняем свой долг, пока ты не вернешься. Родина в хороших руках, папа. И скоро мы обнимем друг друга здесь, в Венесуэле», — заявил он, не скрывая слез.

Мадуро-младший также отметил, что смирение с похищением глав государств означает, что ни одно государство не находится в безопасности. «Сегодня это Венесуэла. Завтра это может быть любая страна, которая откажется подчиниться», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин обвинила США в нарушении стабильности в международных отношениях из-за захвата Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Она отметила, что ни одна страна не может устанавливать собственные правила выше международных. Дипломат также подчеркнула, что Китай призывает немедленно освободить Мадуро и его жену.

