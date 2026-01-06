Реклама

Трамп ответил на вопрос о войне с Венесуэлой

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не воюет с Венесуэлой. Об этом он высказался в интервью NBC.

Трамп ответил на вопрос о войне с Венесуэлой и опроверг конфликт со страной.

«Мы находимся в состоянии войны с людьми, которые продают наркотики. Мы находимся в состоянии войны с людьми, которые привозят в нашу страну заключенных из своих тюрем, наркоманов и психбольниц», — подчеркнул он.

В ночь на субботу, 3 января, США нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле. В результате атаки повреждения получил порт Ла-Гуайра — один из крупнейших в стране. Венесуэльский президент Николас Мадуро и его супруга были схвачены американскими спецназовцами и вывезены из страны. В США им предъявили обвинения в наркоторговле.

