Трамп посчитал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой

Трамп в интервью NBC назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой после захвата американскими силами венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

«Я», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, кто будет играть главную роль в управлении Венесуэлой.

3 января Трамп объявил о захвате лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены, которых обвиняют в наркоторговле. Они были вывезены из республики и доставлены в Соединенные Штаты. Лидера Боливарианской республики поместят в «звездную» тюрьму, где содержится американский рэпер Пи Дидди.