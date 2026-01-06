Реклама

Трамп посчитал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой после захвата американскими силами венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

«Я», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, кто будет играть главную роль в управлении Венесуэлой.

3 января Трамп объявил о захвате лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены, которых обвиняют в наркоторговле. Они были вывезены из республики и доставлены в Соединенные Штаты. Лидера Боливарианской республики поместят в «звездную» тюрьму, где содержится американский рэпер Пи Дидди.

