21:27, 6 января 2026Мир

Трамп выступил с неожиданным обвинением в адрес Мадуро

Трамп обвинил Мадуро в подражании его танцу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Daniel Torok / White House / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп обвинил главу Венесуэлы Николаса Мадуро в копировании «его танца». Об этом он заявил во время выступления перед конгрессменами-республиканцами в Вашингтоне.

«Он жестокий парень. Он выходит туда и пытается немного подражать моему танцу», — посетовал Трамп.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что регулярные публичные танцы Мадуро «помогли убедить некоторых членов команды Трампа в том, что президент Венесуэлы насмехается над ними и пытается разоблачить то, что он считал блефом».

