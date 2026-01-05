Реклама

На Западе раскрыли неожиданную причину вторжения США в Венесуэлу

NYT: Танцы Мадуро помогли убедить команду Трампа в необходимости вторжения
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos LujÃƒÂ°N / Keystone Press Agency / Global Look Press

Регулярные танцы президента Венесуэлы Николаса Мадуро помогли убедить команду американского главы Дональда Трампа в необходимости вторжения. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Как сообщили два источника — говорившие на условиях анонимности, поскольку не были уполномочены обсуждать конфиденциальные переговоры — регулярные публичные танцы Мадуро и другие проявления безразличия в последние недели «помогли убедить некоторых членов команды Трампа в том, что президент Венесуэлы насмехается над ними и пытается разоблачить то, что он считал блефом».

«Поэтому Белый дом решил выполнить свои военные угрозы», — отметило издание.

Ранее президент Сербии Александр Вучич связал похищение главы Венесуэлы с господством «права сильного» в политике.

