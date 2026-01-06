В Британии рассказали о подготовке Вашингтоном проекта сделки по Гренландии

Economist: Администрация Трампа работает над проектом сделки по Гренландии

Администрация американского президента Дональда Трампа работает над проектом сделки по Гренландии, которую можно будет предложить островным властям, пишет британский журнал The Economist.

По данным издания, Вашингтон хочет предложить Гренландии заключить Договор о свободной ассоциации, который приведет к повышению уровня жизни населения острова. Автор указал, что сейчас США имеют подобные соглашения с Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау.

Согласно договоренностям, американская сторона гарантирует финансовую поддержку этим государствам, а те в свою очередь передают Вашингтону решение вопросов обороны с сохранением внутреннего самоуправления.

В статье говорится, что политика Трампа в отношении Гренландии сейчас имеет две цели: в Вашингтоне хотят усилить разногласия между властями Дании и Гренландии, а также заключить сделку с островными властями в обход Копенгагена.

Ранее Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией.