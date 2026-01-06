Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:03, 6 января 2026Мир

В Британии рассказали о подготовке Вашингтоном проекта сделки по Гренландии

Economist: Администрация Трампа работает над проектом сделки по Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: IMAGO / Nicole Combea / Pool via C / Global Look Press

Администрация американского президента Дональда Трампа работает над проектом сделки по Гренландии, которую можно будет предложить островным властям, пишет британский журнал The Economist.

По данным издания, Вашингтон хочет предложить Гренландии заключить Договор о свободной ассоциации, который приведет к повышению уровня жизни населения острова. Автор указал, что сейчас США имеют подобные соглашения с Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау.

Согласно договоренностям, американская сторона гарантирует финансовую поддержку этим государствам, а те в свою очередь передают Вашингтону решение вопросов обороны с сохранением внутреннего самоуправления.

В статье говорится, что политика Трампа в отношении Гренландии сейчас имеет две цели: в Вашингтоне хотят усилить разногласия между властями Дании и Гренландии, а также заключить сделку с островными властями в обход Копенгагена.

Ранее Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я понял, что убиваю человека». 45 лет назад милиционеры расправились с майором КГБ. Как это привело к чисткам в советском МВД?

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. На что великий русский поэт растратил целое состояние

    Трамп ответил на вопрос о войне с Венесуэлой

    Американские дипломаты сравнили события в Венесуэле с оккупацией

    В США рассказали о кардинальном изменении в конфликте на Украине

    В Британии рассказали о подготовке Вашингтоном проекта сделки по Гренландии

    Раскрыта судьба Украины после атаки на Венесуэлу

    Стало известно об экстренном возвращении генсека ООН в США

    США объявили новую эпоху противостояния сверхдержав

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok