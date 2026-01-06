Сенатор Пушков: В вопросе Гренландии все зависит от решимости Трампа

Судьба Гренландии зависит от решимости американского президента Дональда Трампа, а не от Дании. Об этом в своем Telegram-канале заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

«Дании придется умыться. Она была империей слишком давно. От империи остались лишь два-три дворца и Гренландия. Неоимперия в лице США неизмеримо мощнее», — объяснил российский сенатор.

Пушков также предсказал, что никакого военного конфликта из-за Гренландии не будет. Он предположил, что НАТО столкнется с кризисом, но он не продлится долго и Дания не выйдет из альянса.

«Европа пожнет плоды собственной политики. Она же отделила Косово от Сербии? Уничтожила Ливию? Участвовала в оккупации Ирака? Поддержала госпереворот на Украине? Разрушала международное право? Теперь может настать ее черед платить по счетам», — подчеркнул сенатор.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на обещание президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией. В обращении к Европе Туск использовал крылатую фразу из романа «Три мушкетера» Александра Дюма «один за всех и все за одного».