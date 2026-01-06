В России раскрыли роль танков в будущем

Ростех: Танки останутся основной ударной силой прорыва

Танки сохранят свою роль на поле боя и останутся основной ударной силой прорыва в будущем. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-канале.

«Танки, вопреки распространенному сегодня мнению, не утратили свою роль на поле боя в качестве основной ударной силы прорыва. Это подтверждается многочисленными боевыми эпизодами в зоне СВО. При этом машины претерпели существенные изменения в части защиты, изменилась тактика их применения. Тем не менее танк по-прежнему остается одной из самых устойчивых боевых машин поля боя, способной вести эффективный огонь прямой наводкой по противнику под воздействием различных средств поражения, включая FPV-дроны», — отметили в организации.

В госкорпорации также подчеркнули, что танки сохранят свои основные черты — гусеничное шасси, пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне и развитую броневую защиту. При этом также будут учтены и новые требования к защищенности и боевой мощи машин.

Кроме того, как рассказали специалисты «Ростеха», в будущем значение для бронетанковых кулаков будут иметь не столько характеристики отдельных машин, сколько уровень их интеграции с другими системами и средствами, включая беспилотники, наземных роботов, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО), инженерные подразделения и противотанковыми средствами.

