В России заинтересовались реакцией Европы на заявление США об «их» полушарии

В России заинтересовались тем, как Европа отреагирует на заявление Госдепа США о том, что Западное полушарие — это зона интересов Вашингтона. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Константин Косачев.

«Помимо кричащего противоречия со всеми возможными и невозможными нормами и правилами, возникает вопрос: а как к этому отнесутся бывшие колониальные державы из Европы, на языках которых говорит подавляющее большинство государств западного полушария?» — задался вопросом Косачев.

Теперь остается дождаться комментариев МИД различных государств, в частности, Великобритании, Германии, Франции, Испании и Португалии, добавил сенатор.

Ранее Госдеп в соцсети X объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов своей страны.