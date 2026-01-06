Реклама

В США назвали организаторов терактов в России

Мартьянов: Спецслужбы Запада совершили атаки на Херсонщину и резиденцию Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Американский военный аналитик Андрей Мартьянов назвал виновных в атаках дронов на резиденцию президента России Владимира Путина и кафе в Херсонской области. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Мартьянов назвал организаторов терактов в России и заявил, что атаки на Херсонщину и резиденцию Путина совершили спецслужбы Запада.

«Очевидно, что западные спецслужбы координируют и управляют людьми из СБУ и ГУР в Киеве. Так что они террористы в чистом виде», — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал попытку удара по резиденции Путина терактом. Эти действия направлены не только против российского президента, но и против усилий американского лидера Дональда Трампа по завершению конфликта. Он предупредил, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине.

