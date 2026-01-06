Реклама

09:45, 6 января 2026

В США назвали принятие условий России лучшим вариантом для Украины

RS: Принятие условий России станет лучшим решением для США и Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: vikhesse_photography / Shutterstock / Fotodom  

Принятие предложенных Россией условий будет лучшим решением для США и Украины. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft (RS).

«Это ни в коем случае не "награда" за действия России», ― говорится в сообщении. Издание отмечает, что принятие требований России станет ценой для мирного урегулирования украинского кризиса на оптимальных условиях для Киева и стран Запада.

В публикации сообщается, что альтернативой принятия условий Москвы станет продолжение конфликта на истощение, в результате которого Украину ждет поражение. По словам автора материала, этот вариант окажется хуже для всех участников мирных переговоров.

Ранее американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Россия кардинально изменила планы западных стран, выйдя из конфликта в сильной позиции. По его словам, Россия разгромила НАТО и теперь будет присутствовать в Европе самостоятельно. Он также отметил, что, в отличие от Запада, Россия смогла трансформироваться.

