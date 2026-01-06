Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:07, 6 января 2026Мир

В США рассказали о кардинальном изменении в конфликте на Украине

Макгрегор: Конфликт на Украине превратился в войну России за существование
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Характер конфликта на Украине кардинально изменился — теперь это война за существование России и ее народа. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Украина — просто марионеточный режим и человеческий ресурс, который растрачивается на поле боя в угоду глобалистским властям Европы и Вашингтона, стремящимся уничтожить Россию», — сказал он.

Эксперт также допустил причастность британской службы разведки МИ-6 к недавней попытке атаки на резиденцию российского президента Владимира Путина. По его словам, Великобритания заинтересована в уничтожении России больше, чем другие европейские страны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал попытку удара по резиденции Путина терактом, который направлен не только против российского президента, но и против усилий американского лидера Дональда Трампа по завершению конфликта. Он предупредил, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я понял, что убиваю человека». 45 лет назад милиционеры расправились с майором КГБ. Как это привело к чисткам в советском МВД?

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. На что великий русский поэт растратил целое состояние

    Трамп ответил на вопрос о войне с Венесуэлой

    Американские дипломаты сравнили события в Венесуэле с оккупацией

    В США рассказали о кардинальном изменении в конфликте на Украине

    В Британии рассказали о подготовке Вашингтоном проекта сделки по Гренландии

    Раскрыта судьба Украины после атаки на Венесуэлу

    Стало известно об экстренном возвращении генсека ООН в США

    США объявили новую эпоху противостояния сверхдержав

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok