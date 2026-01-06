В США рассказали о кардинальном изменении в конфликте на Украине

Макгрегор: Конфликт на Украине превратился в войну России за существование

Характер конфликта на Украине кардинально изменился — теперь это война за существование России и ее народа. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Украина — просто марионеточный режим и человеческий ресурс, который растрачивается на поле боя в угоду глобалистским властям Европы и Вашингтона, стремящимся уничтожить Россию», — сказал он.

Эксперт также допустил причастность британской службы разведки МИ-6 к недавней попытке атаки на резиденцию российского президента Владимира Путина. По его словам, Великобритания заинтересована в уничтожении России больше, чем другие европейские страны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал попытку удара по резиденции Путина терактом, который направлен не только против российского президента, но и против усилий американского лидера Дональда Трампа по завершению конфликта. Он предупредил, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине.