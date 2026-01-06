В США высказались об «одном из важнейших» вопросов конфликта на Украине

Уиткофф: США надеются на компромисс по вопросу территорий в конфликте на Украине

Соединенные Штаты Америки надеются на компромисс по территориальному вопросу в конфликте на Украине, который считают «одним из важнейших». Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на пресс-конференции «коалиции желающих», трансляцию ведет агентство Associated Press на YouTube.

«Это будет наиболее важным вопросом и темой. И мы продолжим эти переговоры и, надеюсь, сможем достичь или выработать определенные компромиссы по этому вопросу», — высказался он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта