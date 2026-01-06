Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:17, 6 января 2026Мир

В США высказались об «одном из важнейших» вопросов конфликта на Украине

Уиткофф: США надеются на компромисс по вопросу территорий в конфликте на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Соединенные Штаты Америки надеются на компромисс по территориальному вопросу в конфликте на Украине, который считают «одним из важнейших». Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на пресс-конференции «коалиции желающих», трансляцию ведет агентство Associated Press на YouTube.

«Это будет наиболее важным вопросом и темой. И мы продолжим эти переговоры и, надеюсь, сможем достичь или выработать определенные компромиссы по этому вопросу», — высказался он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев и Запад подписали декларацию о будущем вводе войск на Украину

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Банки массово блокируют переводы россиян даже самим себе. Как этого избежать

    Мерц заявил об угрозе энергетического кризиса на Украине

    Стармер пообещал давить на Россию

    Бойцы ВСУ вместо штурма отправились на концерт

    На Западе договорились о численности ВСУ

    Стармер раскрыл подробности о запланированной миссии США по Украине

    Медведев предупредил врагов России в поздравлении с Рождеством

    Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok