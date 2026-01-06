В США захотели добиться движения флота по всему миру

Глава Пентагона Хегсет: США хотят добиться движения своего флота по всему миру

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США намерены добиваться прохода своего флота по всем основным водным артериям в мире. Его слова приводит РИА Новости.

Хегсет подчеркнул, что при администрации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне хотят контролировать моря и обеспечить свободу судоходства на ключевых маршрутах.

«Более крупный, современный и смертоносный флот, от новых линкоров "Золотого флота" до передовых подводных лодок, обеспечит безусловное сдерживание. Такой флот гарантирует, что ВМС США будут свободно и беспрепятственно действовать сегодня, завтра и в далеком будущем», — отметил он.

О планах Трампа по созданию «золотого» флота сообщалось в конце октября. Уточнялось, что новый флот будет включать ряд крупных боевых кораблей, оснащенных более мощными дальнобойными ракетами, а также более мелкие суда, такие как корветы.

