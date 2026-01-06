ВСУ нанесли удар по Центру для талантливых детей и молодежи в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Центру для талантливых детей и молодежи в Херсонской области ночью 6 января. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Киевские ублюдки продолжают попытки навредить нашему подрастающему поколению. Минувшей ночью противник нанес удар по Центру для талантливых детей и творческой молодежи на Арабатской стрелке. Три ударных беспилотника с мощными зарядами на сверхмалой высоте пытались залететь со стороны Азовского моря», — сообщил он.

По словам чиновника, два беспилотника были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что в результате атаки повреждены административные здания и жилые дома. Пострадавших нет.

Сальдо заключил, что ВСУ совершили «подлое нападение на совершенно гражданский объект».

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ответом на атаку ВСУ на жилой дом в Твери будет массированный удар по всем объектам, которые относятся к оборонному комплексу Украины. Он отметил, что в прошлое Рождество президент Владимир Путин вводил временное перемирие, но Украина усиленно атаковала российские города. В связи с чем в этом году боевые действия на Рождество будут продолжаться.