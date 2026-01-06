В России предложили использовать против Украины новые виды вооружения

Депутат Колесник предложил использовать против Украины новые виды вооружения

Ответом за удары по жилому дому в Твери будет как всегда тяжелый и массированный удар по всем объектам, относящимся к оборонному комплексу, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в жилой дом в Твери. Также в Минобороны РФ рассказали, что минувшей ночью Украина выпустила почти 130 беспилотников самолетного типа по 22 регионам России.

Депутат отметил, что в прошлое Рождество президент Владимир Путин предлагал временное перемирие, однако это привело только к усилению огня по российским городам, особенно по мирному населению. Поэтому, по его словам, боевые действия в этом году продолжаются, а ответ за атаку на жилой дом в Твери будет соответствующий.

«Пусть готовятся к тяжелым последствиям. Смысла нет вести переговоры с террористическим режимом Украины. Надо нормально усиливать военные действия, и тогда сразу начнутся переговоры. Кстати, нужно применять уже новые виды вооружения, тогда они как-то ласковее становятся», — отметил Колесник.

Ранее стало известно, что украинский дрон попал в жилой дом в Твери. Обломок попал в окна одной из квартир, один человек не выжил.