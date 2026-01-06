Зеленский раскрыл организатора ударов по России

Зеленский назвал генерала СБУ Килимника одним из организаторов ударов по России

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что одним из организаторов ударов по территории России является генерал Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Денис Килимник. Об этом украинский лидер написал в Telegram.

«Встретился с бригадным генералом Службы безопасности Украины, первым заместителем руководителя ЦСО "А" СБУ Денисом Килимником ... Он один из тех, кто организует наиболее весомые удары [по России]», — говорится в сообщении Зеленского.

В ходе встречи он обсудил с Килимником результаты работы СБУ за последние несколько лет, а также обменялся с ним оценками относительно возможного развития ведомства.

Ранее Зеленский уволил руководителя Антитеррористического центра Украины Андрущенко.