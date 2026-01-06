Реклама

Зеленский раскрыл организатора ударов по России

Зеленский назвал генерала СБУ Килимника одним из организаторов ударов по России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что одним из организаторов ударов по территории России является генерал Службы безопасности Украины (СБУ) генерал Денис Килимник. Об этом украинский лидер написал в Telegram.

«Встретился с бригадным генералом Службы безопасности Украины, первым заместителем руководителя ЦСО "А" СБУ Денисом Килимником ... Он один из тех, кто организует наиболее весомые удары [по России]», — говорится в сообщении Зеленского.

В ходе встречи он обсудил с Килимником результаты работы СБУ за последние несколько лет, а также обменялся с ним оценками относительно возможного развития ведомства.

Ранее Зеленский уволил руководителя Антитеррористического центра Украины Андрущенко.

