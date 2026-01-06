Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:30, 6 января 2026Бывший СССР

Зеленский уволил еще одного чиновника

Зеленский уволил руководителя Антитеррористического центра Украины Андрущенко
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Вслед за увольнением главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя Антитеррористического центра Сергея Андрущенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Зеленский также освободил от должностей заместителей председателя — Александра Поклада и Сергея Наумюка, а также начальника Департамента контрразведки — Андрея Тупикова и начальника Департамента военной контрразведки — Александра Дубровина.

Поклад был назначен первым заместителем председателя СБУ, Тупиков и Денис Килимник — заместителями председателя СБУ, при этом Килимник также стал руководителем Антитеррористического центра.

Кроме того, Зеленский включил в состав Совета национальной безопасности и обороны руководителя офиса президента Кирилла Буданова и исключил Алексея Иващенко.

Ранее Зеленский назначил врио главы СБУ начальника Центра спецопераций «А» СБУ Евгения Хмару. Днем 5 января также стало известно, что Малюк написал заявление об уходе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я военнопленный». В США прошло первое заседание по делу Мадуро. Что о нем известно?

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. На что великий русский поэт растратил целое состояние

    В США рассказали о больших потерях ВСУ от ударов российских авиабомб

    Некоторые дипломаты США не захотели содействовать оккупационным силам в Венесуэле

    Долина не появлялась в бывшей московской квартире с прошлого года

    Зеленский раскрыл организатора ударов по России

    Стало известно о просьбе Нетаньяху к Путину

    Зеленский уволил еще одного чиновника

    В США заявили о готовности возобновить работу посольства в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok