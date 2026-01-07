Глава МИД Испании высказался о ситуации в Венесуэле

Альбарес: Природные ресурсы Венесуэлы принадлежат венесуэльскому народу

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что природные ресурсы Венесуэлы принадлежат венесуэльскому народу. Об этом он заявил в интервью радиостанции RNE.

«Природные ресурсы являются частью суверенитета государства. Ресурсы Венесуэлы принадлежат венесуэльскому народу», — отметил дипломат.

Альбарес назвал действия США «очень опасным прецедентом для мирового порядка, основанного на правилах». Он также подчеркнул, что Испания готова содействовать урегулированию ситуации.

3 января США нанесли удар по Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро вместе с его женой. Им предъявили обвинения, а Белый дом объявил, что берет управление республикой на себя. Трамп также заявил, что Соединенные Штаты берут контроль над нефтью Венесуэлы.