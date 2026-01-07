Буданов: Конкретные результаты переговоров в Париже уже есть

Руководитель офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что конкретные результаты переговоров в Париже уже есть, но не вся информация об этом процессе может быть публичной. Соответствующее сообщение он разместил в своем Telegram.

«Не вся информация может быть публичной, но конкретные результаты уже есть, работа продолжается», — написал он.

Ранее американский аналитик Марк Слебода заявил, что назначение Буданова новым главой ОП Украины знаменует переход Киева к новой фазе противостояния с Россией. Эксперт подчеркнул, что Буданов склонен прибегать к террористическим и нетрадиционным методам ведения боевых действий.