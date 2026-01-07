Реклама

14:29, 7 января 2026

Чехия сняла флаг Украины рядом со зданием правительства

Флаг Украины сняли с флагштока перед зданием правительства Чехии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: David W Cerny / Reuters

Флаг Украины сняли с флагштока рядом со зданием правительства Чехии, вместо него повесили флаг Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Idnes.

«Перед зданием правительства теперь вывешен стандартный набор флагов, который был раньше: флаг Чешской Республики и Европейского союза», — заявила пресс-секретарь чешского правительства Карла Мрачкова.

По ее словам, украинский флаг будет вывешен на крупных мероприятиях. Мрачкова подчеркнула, что поддержка Украины не зависит от размещения флага перед зданием правительства.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна согласна продолжить инициативу по снабжению Украины боеприпасами, но только в том случае, если другие страны ее профинансируют.

