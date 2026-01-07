Реклама

21:18, 7 января 2026Интернет и СМИ

Дуров в поздравлении на Рождество пожелал меньше есть, общаться и развлекаться

Дуров в рождественском поздравлении пожелал меньше есть, общаться и развлекаться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Globallookpress.com

Основатель Telegram Павел Дуров в своем канале опубликовал рождественское поздравление, в котором пожелал меньше есть, общаться и развлекаться.

«В этом году я желаю вам меньше информации, меньше еды, меньше развлечений, меньше общения, меньше стимуляции», — написал он.

По словам Дурова, всего этого у людей слишком много, это мешает их спокойствию, творчеству, сну и здоровью.

Ранее Дуров пообещал оплатить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) женщинам, которые хотят родить от него ребенка.

