Дуров в поздравлении на Рождество пожелал меньше есть, общаться и развлекаться

Основатель Telegram Павел Дуров в своем канале опубликовал рождественское поздравление, в котором пожелал меньше есть, общаться и развлекаться.

«В этом году я желаю вам меньше информации, меньше еды, меньше развлечений, меньше общения, меньше стимуляции», — написал он.

По словам Дурова, всего этого у людей слишком много, это мешает их спокойствию, творчеству, сну и здоровью.

Ранее Дуров пообещал оплатить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) женщинам, которые хотят родить от него ребенка.

