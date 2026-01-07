Дуров в поздравлении на Рождество пожелал меньше есть, общаться и развлекаться

Основатель Telegram Павел Дуров в своем канале опубликовал рождественское поздравление, в котором пожелал меньше есть, общаться и развлекаться.
«В этом году я желаю вам меньше информации, меньше еды, меньше развлечений, меньше общения, меньше стимуляции», — написал он.
По словам Дурова, всего этого у людей слишком много, это мешает их спокойствию, творчеству, сну и здоровью.
