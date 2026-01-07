Реклама

Эрдоган ответил на сообщение о предложении Мадуро уехать в Турцию

Эрдоган заявил, что ему неизвестно о предложении США к Мадуро уехать в Турцию
Маргарита Щигарева
Фото: Umit Bektas / Reuters

Анкаре неизвестно о том, что США якобы предлагали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро отказаться от своего поста и уехать в Турцию. Об этом заявил турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган, пишет İhlas Haber Ajansı.

«Ничего подобного не было. Мы не получали никаких подобных сведений», — сказал Эрдоган, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

О том, что Вашингтон якобы предлагал Мадуро добровольно уйти в отставку и отправиться в Турцию, заявила американская газета The New York Times. С таким условием США обратились к политику незадолго до операции по его захвату.

3 января США нанесли удар по Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро вместе с его женой. Им предъявили обвинения, а Белый дом объявил, что берет управление республикой на себя. Глава Белого дома Дональд Трамп также заявил, что Соединенные Штаты берут контроль над нефтью Венесуэлы.

