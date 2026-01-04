США предлагали Мадуро уйти в изгнание в другую страну

Мадуро отклонил предложение США уйти в изгнание в Турцию

Мадуро отклонил предложение США уйти в изгнание в Турцию. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, незадолго до операции по захвату президента Венесуэлы США предлагали ему покинуть пост и отправиться в Турцию, но он отказался.

В середине ноября Мадуро предложил США, что уйдет в отставку в течение двух-трехлетнего переходного периода, но Вашингтон отказался дать отсрочку и потребовал немедленного ухода.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.

