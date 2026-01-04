Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:34, 4 января 2026Мир

В США раскрыли истинный мотив захвата Трампом Мадуро

Харрис: Действия Трампа в отношении Венесуэлы незаконные и безрассудные
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Проведение военной операции США против Венесуэлы и захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро не связаны с защитой демократии или борьбой с наркотрафиком, а отражают стремление американского президента Дональда Трампа по контролю над нефтяным сектором. Об этом заявила бывший вице-президент США Камала Харрис в социальной сети X.

«Речь идет не о наркотиках или демократии. Речь идет о нефти и желании Дональда Трампа играть роль регионального силовика. Если бы его волновало что-то из этого, он бы не помиловал осужденного наркоторговца и не оттеснил бы на второй план законную оппозицию Венесуэлы, заключая сделки с приспешниками Мадуро», — написала она.

При этом Харрис отметила, что действия Трампа в отношении Венесуэлы не делают Америку «ни безопаснее, ни сильнее», а являются незаконными и безрассудными.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто число жертв при атаке США на Венесуэлу

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В Британии назвали срок начала третьей мировой войны

    Раскрыт замысел Трампа по Украине на фоне операции США в Венесуэле

    Северная Корея запустила ракеты в сторону Японского моря

    Назван возможный глава американской администрации в Венесуэле

    В США раскрыли истинный мотив захвата Трампом Мадуро

    Президента «Ленкома» прооперировали

    В Германии заявили о покорном вассальстве лидеров ЕС после слов Мерца о Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok