Фицо: Кредиты ЕС на военные нужды Киева продлевают мучения украинцев

Кредиты Евросоюза (ЕС) на покрытие военных нужд Украины только продлевают мучения украинского народа. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Если "коалиция желающих" выступает за выдачу очередного военного кредита Украине на 90 миллиардов евро, то Словакия в этом помешать им не может, но, как глава правительства, я обеспечил то, что Словакия в кредите участвовать не будет», — отметил он.

По словам Фицо, так же решили Венгрия и Чехия. Как добавил политик, «любые военные кредиты только продлевают страдания на Украине».

До этого Роберт Фицо в соцсетях рассуждал о том, что ЕС в антироссийской политике готов дойти до края пропасти. При этом, по словам политика, европейские чиновники «конечно, не упали с Луны, они там представляют конкретные страны».

До этого Фицо рассказал, что час спорил с главой Евросовета Антониу Коштой из-за финансовой помощи Украине.