Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:39, 7 января 2026Мир

Фицо назвал виновных в мучениях украинского народа

Фицо: Кредиты ЕС на военные нужды Киева продлевают мучения украинцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Кредиты Евросоюза (ЕС) на покрытие военных нужд Украины только продлевают мучения украинского народа. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Если "коалиция желающих" выступает за выдачу очередного военного кредита Украине на 90 миллиардов евро, то Словакия в этом помешать им не может, но, как глава правительства, я обеспечил то, что Словакия в кредите участвовать не будет», — отметил он.

По словам Фицо, так же решили Венгрия и Чехия. Как добавил политик, «любые военные кредиты только продлевают страдания на Украине».

До этого Роберт Фицо в соцсетях рассуждал о том, что ЕС в антироссийской политике готов дойти до края пропасти. При этом, по словам политика, европейские чиновники «конечно, не упали с Луны, они там представляют конкретные страны».

До этого Фицо рассказал, что час спорил с главой Евросовета Антониу Коштой из-за финансовой помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Наш флот не успел». США захватили танкер под российским флагом. Что об этом пишут военкоры и аналитики

    Ледник Судного дня пришел в движение

    «Это наше полушарие». США объявили себя хозяевами половины мира и начали сыпать угрозами на русском

    Фицо назвал виновных в мучениях украинского народа

    Удары ВС России по энергообъектам в украинском городе попали на видео

    Захват танкера Marinera назвали «вопиющим нарушением» международного права

    Урсула фон дер Ляйен сделала необычное признание

    Власти ЕС обсудили с Зеленским вступление Украины в союз

    На Украине задумались об урегулировании послевоенных выборов

    Европу парализовал аномальный мороз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok