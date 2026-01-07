Реклама

Силовые структуры
11:37, 7 января 2026Силовые структуры

Журналиста избили при разгоне хардкор-фестиваля в Москве

Журналиста «Известий» Шлячкова избили во время освещения рейда полиции
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Журналист «Известий» Антон Шлячков пострадал при разгоне полицией фестиваля в Москве. Об этом говорится на сайте издания.

6 января в Москве правоохранительные органы сорвали фестиваль Harvest Fest в баре «МО[три]». При разгоне пострадал корреспондент «Известий» Антон Шлячков. По его словам, полицейские проявили к нему интерес, когда журналист освещал рейд силовиков, снимая происходящее на камеру. В рамках рейда силовики проверяли посетителей бара на наличие наркотиков.

Шлячков рассказал, что сотрудники полиции в масках агрессивно отреагировали на его действия — начали кричать, заломали руки за спину. Журналист заявил, что он является сотрудником СМИ, но его игнорировали. Шлячков сообщил об избиениях: «Били в основном по корпусу, в том числе электрошокером. После этого пытались как-то психологически сломить».

Корреспондент рассказал, что сотрудники полиции не давали ему достать пресс-карту из сумки, но в итоге вытащили из нее все вещи. Спустя 40 минут ожидания Шлячкова отпустили с пожеланием «идти на все четыре стороны».

В начале года депутат Государственной Думы Виталий Милонов устроил новогодний рейд по борделям в Санкт-Петербурге. В том числе политик пришел в публичный дом на улице Восстания.

