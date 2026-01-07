Лавров: Политики из Европы обречены, поскольку не верят в собственные стратегии

Европейские политики обречены из-за отсутствия уверенности в собственных стратегиях. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время разговора с девочкой Евангелиной в рамках акции «Елка желаний», передает РИА Новости.

Он сообщил, что политики из Европы устраивают антироссийскую истерику, пытаясь «ограбить» Россию и поддерживая Украину для продолжения военного конфликта между странами. «Они не верят в то, что это реализуемые стратегии. И отсутствие веры в то, чем они занимаются, уже их обрекает», ― дополнил Лавров.

Министр уточнил, что Россия стремится развивать отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки, поэтому в итоге западные страны самостоятельно изолируют себя от всего мира.

Дипломат также назвал главной задачей дипломатии обеспечение внешнего сопровождения усилий, предпринятых Россией для решения государственных вопросов.

Лавров осуществил мечту тринадцатилетней Евангелины из Подмосковья в рамках акции «Елка желаний». Девочка встретилась с дипломатом и смогла записать с ним интервью.

Ранее президент России Владимир Путин позвонил семилетнему Игорю Степаненко, который принимал участие в акции «Елка желаний», и поделился, кем он хотел стать в детстве. Глава государства отметил, что его мечта стать разведчиком в итоге сбылась. Путин также исполнил желание мальчика и пригласил его в Музей Мирового океана в Калининграде.