Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:19, 7 января 2026Мир

Лавров раскрыл судьбу устраивающих «антироссийскую истерику» европейских политиков

Лавров: Политики из Европы обречены, поскольку не верят в собственные стратегии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Европейские политики обречены из-за отсутствия уверенности в собственных стратегиях. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время разговора с девочкой Евангелиной в рамках акции «Елка желаний», передает РИА Новости.

Он сообщил, что политики из Европы устраивают антироссийскую истерику, пытаясь «ограбить» Россию и поддерживая Украину для продолжения военного конфликта между странами. «Они не верят в то, что это реализуемые стратегии. И отсутствие веры в то, чем они занимаются, уже их обрекает», ― дополнил Лавров.

Министр уточнил, что Россия стремится развивать отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки, поэтому в итоге западные страны самостоятельно изолируют себя от всего мира.

Дипломат также назвал главной задачей дипломатии обеспечение внешнего сопровождения усилий, предпринятых Россией для решения государственных вопросов.

Лавров осуществил мечту тринадцатилетней Евангелины из Подмосковья в рамках акции «Елка желаний». Девочка встретилась с дипломатом и смогла записать с ним интервью.

Ранее президент России Владимир Путин позвонил семилетнему Игорю Степаненко, который принимал участие в акции «Елка желаний», и поделился, кем он хотел стать в детстве. Глава государства отметил, что его мечта стать разведчиком в итоге сбылась. Путин также исполнил желание мальчика и пригласил его в Музей Мирового океана в Калининграде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме отреагировали на требование США выгнать Россию из Венесуэлы

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Российские военные поразили бригаду спецназа «Азов»

    Российские военные впервые уничтожили установку РСЗО «Буран»

    Риелтор спрогнозировал цены на недвижимость в 2026 году

    Российский вратарь вошел в историю НХЛ

    Лукашенко нашел дорогу к храму

    Названа причина смерти Брижит Бардо

    В России предложили Франции альтернативу отправке военных на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok