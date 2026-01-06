Путин рассказал о желании освоить три профессии в детстве

Путин рассказал, что в детстве хотел стать моряком, летчиком и разведчиком

Президент России Владимир Путин поделился, кем он хотел стать в детстве, и отметил, что его мечта стать разведчиком в конечном итоге осуществилась. Его слова приводит РИА Новости.

В понедельник Владимир Путин связался по телефону с семилетним Игорем Степаненко, участником акции «Елка желаний». В ходе разговора президент осуществил мечту мальчика и пригласил его посетить Музей Мирового океана в Калининграде.

«В свое время, примерно в этом же возрасте… у меня тоже возникло в одно время желание стать моряком. Потом у меня возникло желание стать летчиком. А в конечном итоге я прочитал много книг и фильмов посмотрел различных, и мне захотелось стать разведчиком», — рассказал Путин.

Он отметил, что он стремился, шел к своей мечте, и она сбылась.

Ранее Путин позвонил по телефону десятилетней Варваре Смахтиной из Москвы, мечту которой исполнил в рамках акции «Елка желаний». Школьница мечтала о встрече с космонавтом из отряда «Роскосмоса». Для девочки организовали поездку в Звездный городок, где она посетила Центр управления полетами, а также Центр подготовки космонавтов.