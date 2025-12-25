Путин позвонил десятилетней девочке

Путин поговорил по телефону с десятилетней девочкой, мечту которой исполнил

Президент России Владимир Путин позвонил по телефону десятилетней Варваре Смахтиной из Москвы, мечту которой исполнил в рамках акции «Елка желаний». Разговор главы государства с ребенком опубликован в Telegram-канале Кремля.

Школьница мечтала о встрече с космонавтом из отряда «Роскосмоса». Для девочки организовали поездку в Звездный городок, где она посетила Центр управления полетами, а также Центр подготовки космонавтов. Экскурсию для ребенка провел Герой России, летчик-космонавт Олег Кононенко. Кроме того, в день рождения, который был 24 декабря, Варвара сходила на балет «Щелкунчик» в Большом театре.

В разговоре Путин поинтересовался впечатлениями девочки. «Я тебя искренне поздравляю с днем рождения. Надеюсь, подарок ко дню рождения получился хороший, ведь ты вчера еще и в Большой театр сходила?» — спросил он.

В ответ школьница поделилась, что театр превзошел ее ожидания и оказался похож на дворец.

Ранее президент созвонился с пятилетним Тимуром из Ханты-Мансийского автономного округа. Глава государства нашел время на разговор с ребенком, несмотря на подготовку к прямой линии. В рамках акции дошкольник целый день провел в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе.