На Западе испугались заступления «Орешника» на боевое дежурство

NI: Заступление «Орешника» на боевое дежурство стало сигналом для Запада

Заступление ракетного комплекса «Орешник» на боевое дежурство в Белоруссии стало сигналом для Запада. Об этом говорится в статье The National Interest (NI).

«Размещая небольшое количество этого оружия так близко к границам НАТО — оружия, которое может легко преодолеть любую систему ПВО НАТО, — Москва пытается послать европейцам мощный сигнал о возобновлении сдерживания», — отмечает автор статьи.

По его мнению, применение ракеты стало бы сокрушительным ударом для украинской армии, особенно учитывая отсутствие средств противодействия этому оружию.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии. Он указал, что военное сотрудничество с Россией обеспечивает стратегическую защиту республики.