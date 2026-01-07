Названы самые вредные блюда на праздничном столе

Токсиколог Кутушов: Самые вредные праздничные блюда — майонезные салаты

Самые вредные блюда на новогоднем столе — это майонезные салаты, жирная колбаса, копчености, жареное мясо и пироги с большим количеством теста, рассказал «Ленте.ру» врач-токсиколог Михаил Кутушов.

«Такие блюда дают ощущение сытости, но одновременно перегружают печень и пищеварительную систему, замедляют обмен веществ и могут вызвать тяжесть, изжогу или ощущение усталости. Не меньшую нагрузку дают сладости: торты, шоколад, конфеты. Они быстро повышают уровень сахара, но так же быстро вызывают спад энергии и жажду перекусов», — объяснил врач.

Он предложил сделать праздничный стол менее вредным, заменяя майонез в салатах на легкие заправки из йогурта, сметаны, оливкового масла и отдавая предпочтение отварному, запеченному или тушеному мясу вместо жареного, а также добавив больше рыбы и овощей. Кутушов подчеркнул, что даже небольшие изменения снижают нагрузку на печень и пищеварение.

«Привычные сладости можно заменить домашними десертами с меньшим количеством сахара, фруктами, орехами, муссами. Также важно сочетать плотные блюда с легкими — свежими овощами, зеленью. Это помогает организму лучше переваривать пищу и снижает ощущение тяжести после обильного застолья», — заключил токсиколог.

Ранее врач-диетолог Олег Кривченков предостерег некоторых людей от употребления мандаринов. Так, по его словам, при гастрите этот вид цитрусовых нельзя употреблять в больших количествах. У больных язвой мандарины могут вызывать боли в животе, предупредил он.