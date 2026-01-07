Реклама

Экономика
10:05, 7 января 2026Экономика

В Госдуме рассказали о прибавке к пенсии

РИА Новости: Прибавку в 2026-м получат все получатели страховых пенсий
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Прибавку к пенсии в 2026 году получат все получатели страховых пенсий. Об этом РИА Новости сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Кто получит прибавку: все получатели страховых пенсий, включая тех, кто продолжает работать, получатели социальных пенсий, военные пенсионеры и приравненные категории по ведомственным пенсиям», — подчеркнул Панеш.

Также депутат Госдумы напомнил, что в 2026 году повышение пенсий будет привязано к трем датам. Так, с 1 января на 7,6 процента увеличатся страховые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. С 1 апреля на 6,8 процентов увеличатся социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, с 1 октября на 4 процента вырастут военные пенсии.

«Двойной индексации страховых пенсий в течение 2026 года нет, весь рост заложен в январскую индексацию», — заметил депутат. Каплан Панеш заявил, что проверить размер пенсии и основания начислений можно, например, через выписку индивидуального лицевого счета или личный кабинет Социального фонда.

В начале года стало известно, что пенсии в России продолжат индексировать не ниже уровня инфляции. В 2026 году страховые пенсии были увеличены с 1 января на 7,6 процента.

