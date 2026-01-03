Реклама

Россия
08:40, 3 января 2026Россия

В России рассказали о планах по индексации пенсий

ТАСС: Пенсии в РФ продолжат индексировать не ниже уровня инфляции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Пенсии в России продолжат индексировать не ниже уровня инфляции, об этом рассказал ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством план.

Мера направлена на повышение качества жизни граждан старшего поколения, говорится в документе.

В 2026 году страховые пенсии были увеличены с 1 января на 7,6 процента. Повышение объединило два показателя: уровень инфляции и прогнозируемый рост зарплат.

В последующие годы предполагается две индексации: 1 февраля и 1 апреля. Кроме того, 1 августа происходит перерасчет для работающих пенсионеров с учетом страховых взносов, перечисленных работодателем.

Ранее в Госдуме напомнили, что работающие пенсионеры, чьи пенсии не индексировались в 2016-2024 годах, после увольнения получат прибавку в счет пропущенных индексаций.

