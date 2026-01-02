Работающим пенсионерам рассказали о прибавке к пенсии после увольнения

Нилов: Работающие пенсионеры после увольнения получат прибавку к пенсии

Работающие пенсионеры, чьи пенсии не индексировались в 2016-2024 годах, после увольнения получат прибавку в счет пропущенных индексаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Депутат напомнил, что индексация пенсий работающим пенсионерам была заморожена в 2016 году, а с 2025 года возобновилась.

Кроме того, неработающим пенсионерам, если их пенсия меньше, положена доплата до уровня прожиточного минимума.

«Но если такой пенсионер работал, то доплаты у него не было. В случае увольнения ему такая доплата возобновляется — до прожиточного минимума», — пояснил Нилов.

В завершении Нилов добавил, что всем работающим пенсионерам 1 августа будет сделан перерасчет пенсии за счет тех пенсионных баллов, которые они заработали.

Ранее в Госдуме назвали стоимость покупки пенсионных баллов в 2026 году.