Риелтор спрогнозировал цены на недвижимость в 2026 году

Риелтор Апрелев: Цены на недвижимость в 2026 будут расти, но мизерными темпами

Цены на недвижимость в 2026 году будут расти, но очень мизерными темпами, считает основатель и почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Своим прогнозом с россиянами специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Цены будут расти ниже, чем инфляция. Соответственно, это от 0,2 до максимум 1 процента ежемесячно», — рассказал Апрелев.

При этом специалист добавил, что к осени 2026 года может возобновиться рост спроса, который приведет к увеличению цен. По его словам, это произойдет в том случае, если ключевая ставка снизится до 12 процентов, а ипотечная ставка вернется на уровень ниже 16 процентов.

«Сейчас есть только точечное увеличение интереса к обследованию состояния рынка со стороны потенциальных покупателей. Такая история будет наблюдаться до осени. А с осени мы ожидаем, что ключевая ставка может существенно снизиться, за ней ипотечная опустится ниже 16 процентов. С нашей точки зрения, спрос начнет возвращаться на рынок, тогда темпы роста цен могут немного увеличиться и догнать инфляцию», — заключил он.

