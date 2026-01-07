Военнослужащие группировки войск «Центр» поразили бригаду спецназа «Азов»

Военнослужащие группировки войск «Центр» заняли более выгодные позиции и поразили бригаду специального назначения «Азов» (признана в России запрещенной террористической организацией). Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"», — сообщили в ведомстве.

Это произошло в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Новый Донбасс, Торецкое, Удачное, Шиловка в Донецкой народной республике, Гавриловка, Ленинское и Новопавловка в Днепропетровской области.

Противник потерял 425 военных и технику, среди которой была пусковая установка реактивной системы залпового огня «Буран».

Ранее подразделения группировки войск «Центр» нанесли удар по механизированной, пехотной, двум десантно-штурмовым, аэромобильной бригадам, трем штурмовым полкам Вооруженных сил Украины, бригадам морской пехоты и «Азов» в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Димитров и ряда других в Донецкой народной республике, а также в районах сел Новопавловка и Ивановка в Днепропетровской области.