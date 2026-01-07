Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:38, 7 января 2026Бывший СССР

Российские военные поразили бригаду спецназа «Азов»

Военнослужащие группировки войск «Центр» поразили бригаду спецназа «Азов»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащие группировки войск «Центр» заняли более выгодные позиции и поразили бригаду специального назначения «Азов» (признана в России запрещенной террористической организацией). Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех тяжелых механизированных, двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"», — сообщили в ведомстве.

Это произошло в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Новый Донбасс, Торецкое, Удачное, Шиловка в Донецкой народной республике, Гавриловка, Ленинское и Новопавловка в Днепропетровской области.

Противник потерял 425 военных и технику, среди которой была пусковая установка реактивной системы залпового огня «Буран».

Ранее подразделения группировки войск «Центр» нанесли удар по механизированной, пехотной, двум десантно-штурмовым, аэромобильной бригадам, трем штурмовым полкам Вооруженных сил Украины, бригадам морской пехоты и «Азов» в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Димитров и ряда других в Донецкой народной республике, а также в районах сел Новопавловка и Ивановка в Днепропетровской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме отреагировали на требование США выгнать Россию из Венесуэлы

    ЕС хочет обсудить с Россией гарантии безопасности для Киева. Но есть нюанс

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Глава МИД Испании высказался о ситуации в Венесуэле

    Названы самые вредные блюда на праздничном столе

    Трассу до Краматорска назвали «дорогой смерти»

    Москвичей призвали подготовиться к самым сложным дням после праздников

    Лукашенко рассказал о просьбе к Богу

    Во Франции призвали к отставке Макрона после слов об Украине

    В МИД России высказались о планах «коалиции желающих»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok