Минобороны РФ сообщило, что российские военные поразили бригаду «Азов»

Российские войска поразили бригаду специального назначения «Азов» (признана в России запрещенной террористической организацией). Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, подразделения группировки войск «Центр» нанесли удар по механизированной, пехотной, двум десантно-штурмовым, аэромобильной бригадам, трем штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригадам морской пехоты и «Азов» в районах населенных пунктов Артемовка, Торецкое, Димитров и ряда других в Донецкой народной республике (ДНР), а также в районах сел Новопавловка и Ивановка в Днепропетровской области.

Кроме того, сообщается о занятии подразделениями Южной группировки войск более выгодных позиций. Они нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и «Азов» в районах населенных пунктов Никифоровка, Донецкое, Резниковка, Славянск, Кривая Лука, Рай-Александровка и Степановка в ДНР.

ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, а также два артиллерийских орудия. В результате атаки были уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств украинской армии.

Ранее 27 декабря стало известно, что ВСУ за сутки трижды попытались прорваться в Купянск. Все атаки были отражены российскими военными.

Перед этим в Минобороны сообщили, что дезертировавший военнослужащий ВСУ по ошибке пришел к российским бойцам. Уточнялось, что перед этим он находился на позиции в районе населенного пункта Димитров, наблюдая за дорогой и докладывая о передвижениях по ней.