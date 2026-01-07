Рубио отметил роль выборов в Венесуэле после захвата Мадуро

Госсекретарь Рубио указал странам G7 на важность подготовки выборов в Венесуэле

Американский госсекретарь Марко Рубио во время консультаций с руководителями внешнеполитических ведомств других стран G7 отметил важность подготовки к проведению выборов в Венесуэле. Об этом рассказала глава МИД Канады Анита Ананд в письменном заявлении, которое опубликовано в соцсети Х.

По словам дипломата, Рубио на прошедших консультациях заявил о важности освобождения политических заключенных. Кроме того, он указывал на создание условий для демократического развития республики и планирование выборов, на которых граждане Венесуэлы изберут легитимного президента.

Как подчеркнула Ананд, главы дипведомств стран «Большой семерки» вместе пришли к тому, что продолжат диалог о важности международного права и о других глобальных конфликтах. В своем обращении она вспомнила в этой связи гарантии безопасности для Украины в ближайшей перспективе.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники писала, что Вашингтон выдвинул четыре требования новой главе Венесуэлы. Американская администрация понадеялась на то, что Делси Родригес усилит борьбу с наркотрафиком и будет содействовать в проведении свободных выборов в республике.