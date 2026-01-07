Реклама

04:02, 7 января 2026

Шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира после атаки на Венесуэлу оценили

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dan Mullan / Reuters

Атака Соединенных Штатов на Венесуэлу не помешает американскому лидеру Дональду Трампу получить Нобелевскую премию мира, несмотря на то, что она ставит под сомнение его миротворческие амбиции. Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил экс-посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

«Действия США в Венесуэле... каким бы невероятным это ни казалось, не смогут помешать ему получить Нобелевскую премию мира», — заявил он. Как указал Форд, данное учреждение было дискредитировано еще до того, как присудило премию лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, призывавшей именно к таким действиям.

При этом бывший дипломат добавил, что после атаки на Венесуэлу заявления Трампа о том, что он привержен миротворчеству и является противником конфликтов, «становятся смехотворны».

Ранее лидер венесуэльской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо поддержала решение администрации президента США Дональда Трампа нанести удары по территории латиноамериканской республики.

