Лауреат Нобелевской премии мира поддержала удары Трампа по Венесуэле

Лидер оппозиции Корина Мачадо поддержала удары Трампа по Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо поддержала решение администрации президента США Дональда Трампа нанести удары по территории латиноамериканской республики. Об этом сообщает телеканал CBS News.

«Мы, венесуэльский народ, очень благодарны ему и его администрации, потому что я считаю его защитником свободы в этом полушарии», — отметила политик.

Корина Мачадо также подчеркнула, что поддерживает всю стратегию Трампа в Латинской Америке.

Ранее США нанесли удары по Венесуэле. По словам Трампа, президент страны Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из латиноамериканской республики. Хозяин Белого дома также пообещал провести пресс-конференцию. Предварительно она должна состоятся в 19:00 по мск 3 января.