Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:47, 3 января 2026Мир

Лауреат Нобелевской премии мира поддержала удары Трампа по Венесуэле

Лидер оппозиции Корина Мачадо поддержала удары Трампа по Венесуэле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Лидер венесуэльской оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира 2025 года Мария Корина Мачадо поддержала решение администрации президента США Дональда Трампа нанести удары по территории латиноамериканской республики. Об этом сообщает телеканал CBS News.

«Мы, венесуэльский народ, очень благодарны ему и его администрации, потому что я считаю его защитником свободы в этом полушарии», — отметила политик.

Корина Мачадо также подчеркнула, что поддерживает всю стратегию Трампа в Латинской Америке.

Ранее США нанесли удары по Венесуэле. По словам Трампа, президент страны Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из латиноамериканской республики. Хозяин Белого дома также пообещал провести пресс-конференцию. Предварительно она должна состоятся в 19:00 по мск 3 января.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США атаковали Венесуэлу. Трамп заявил, что Мадуро захвачен и вывезен из страны

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Эксперт предупредил Трампа о последствиях ударов по Венесуэле

    Стало известно о потерях США в ходе ударов по Венесуэле

    Российский военкор высказался о захвате Мадуро американскими военными

    Губернатор Херсонской области сделал заявление об атаке ВСУ на Хорлы

    На Западе раскрыли истинные мотивы операции США в Венесуэле

    Трамп назвал операцию в Венесуэле хорошо спланированной

    Появились подробности о захвате Мадуро и его жены

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok