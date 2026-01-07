Шпионивший в пользу Москвы агент ЦРУ умер в американской тюрьме

Шпионивший в пользу Москвы агент ЦРУ Олдрич Эймс умер в американской тюрьме

Умер бывший сотрудник контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс, отбывавший пожизненный срок в американской тюрьме за шпионаж в пользу Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Управление тюрем США сообщило агентству, что мужчина скончался 5 января 2026 года. Эймсу было 84 года.

Олдрич Эймс продал советской стороне огромное количество документов под грифом «совершенно секретно». Среди прочего, на основании полученной от него информации был арестован целый ряд агентов ЦРУ на территории СССР и России, а более 100 разведывательных операций США провалились.

28 апреля 1994 года шпион был приговорен к пожизненному лишению свободы. Он отбывал срок в тюрьме особо строгого режима Терре-Хота в штате Индиана.

В марте 2025 года в Великобритании умер один из самых известных шпионов XX века Олег Гордиевский. Бывшему агенту КГБ, перебежавшему в Соединенное Королевство, было 87 лет. Полковник КГБ Гордиевский отработал на английскую MI-6 как минимум 11 лет. Шпион сдал десятки своих коллег и сотрудников ГРУ.